Вашингтон, 18 мая 2021, 08:24 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Израиля Габи Ашкенази провели 17 мая телефонный разговор, в ходе которого обсудили палестино-израильский конфликт. Об этом сообщает The Times of Israel.
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Ашкенази выразил особую благодарность Вашингтону за поддержку, назвав Соединенные Штаты «хорошим другом», а также указал на планы продолжать борьбу с палестинским движением ХАМАС.
Также израильский политик оценил блокирование США проекта резолюции СБ ООН по Палестине и Израилю.
Помимо этого, Ашкенази уверил, что международному сообществу необходимо осудить ХАМАС за якобы использование гражданских лиц в качестве защиты.
ИА REGNUM напоминает, США третий раз блокировали принятие Совбезом ООН заявления о немедленном прекращении огня между Израилем и ХАМАС ради реализации собственных дипломатических усилий. Такое решение объясняется тем, что США считают лучшей тактикой «тихую дипломатию», заявила 17 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.