Саранск, 17 мая, 2021, 23:48 — ИА Регнум. С 18 по 20 мая 2021 года на территории Мордовии сохраняется опасное явление — аномально жаркая погода. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

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В ведомстве отметили, что, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 17 до 19 мая на территории 15 районов республики сохраняется пожарная опасность лесов 4-го класса.

Жителям рекомендовали постоянно проветривать помещения, пить больше воды, носить светлую одежду, обязательно — головной убор, при нахождении под прямыми солнечными лучами закрывать максимальную поверхность кожи. Также спасатели призывают воздержаться от поездок на автомобиле в дневные часы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Гидрометцентра России, в указанный период также аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на 7 °C и более градусов выше климатической нормы ожидается в Нижегородской и Самарской областях, Башкирии и Марий Эл.