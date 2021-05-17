Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Разработчики Microsoft Teams представили персональную версию программы. Об этом 17 мая сообщает издание vc.ru.

По данным издания, в персональной версии можно организовывать бесплатные видеозвонки с участием до 100 человек и ограничением по времени до 60 минут. Для общения с одним пользователем Microsoft Teams временной лимит составит 24 часа.

Добавим, что персональная программа Microsoft Teams уже доступна для Android‑ и iOS-устройств. Также ей можно воспользоваться и в десктопной версии.