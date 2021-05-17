Москва, , 23:32 — REGNUM Российские истребители МиГ-31 Северного флота отработали боевое дежурство в зоне Северного полюса, сообщил 17 мая журналистам начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин.

Он уточнил, что развитие сети арктических аэродромов способствует расширению возможностей российской военной авиации по обеспечению безопасности в Арктике.

Северный флот регулярно отрабатывает применение истребительной авиации с арктических аэродромов, пояснил Чуркин.

Он напомнил, что в ходе арктической экспедиции «Умка-2021» на архипелаг Земля Франца-Иосифа под руководством главнокомандующего ВМФ истребители МиГ-31 совершили длительный полет к Северному полюсу.

«В ходе нее был выполнен длительный полет двух истребителей МиГ-31 с аэродрома Нагурское. Прошли географическую точку Северного полюса, успешно выполнили учебно-боевую задачу и вернулись, совершили посадку на этот же аэродром. Важно отметить, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение самолетов оперативно-тактической авиации, в том числе истребителей, с аэродромов в арктической зоне ответственности», — рассказал Чуркин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин сообщил, что российские стратегические бомбардировщики уже имеют арктические базы, способные принимать их и обслуживать.