Нью-Йорк, США, , 23:37 — REGNUM Нью-Йорский марафон, один из крупнейших в мире, вернется в ноябре 2021 года после того, как был отменен в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом 17 мая сообщает Reuters.

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В этом году организаторы мероприятия отпразднуют 50 годовщину.

Ежегодное событие, которое привлекает тысячи фанатов и спортсменов в Большое Яблоко, будет проведено 7 ноября.

Всем участникам нужно будет предоставить негативный тест на коронавирус или справку о вакцинации. Также нужно будет следовать правилам международных путешествий и прохождения карантина.

Напомним, участники Нью-Йорского марафона должны преодолеть дистанцию в 42 километра. Соревнования крайне популярны как среди любителей, так и среди профессиональных спортсменов. В 2019 году финиша достигли рекордные 53 627 атлетов.