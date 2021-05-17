Ереван, , 23:35 — REGNUM Не все азербайджанские военные выведены с территории Армении после инцидента в Сюникской области, сообщили 17 мая в пресс-службе минобороны республики.

В армянском оборонном ведомстве отметили, что несколько групп ВС Азербайджана ушли с территории Армении после переговоров 16 мая. «Тем не менее часть военных всё ещё находится на территории Армении», — добавили в минобороны республики.

Военное ведомство утверждает, что со стороны азербайджанских военных продолжают осуществляться провокации. Ереван требует, чтобы армянскую территорию покинули все служащие ВСАзербайджана.