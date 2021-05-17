Москва, , 23:47 — REGNUM Социальная сеть Clubhouse для Android-устройств станет доступна в России на три дня раньше, чем в других странах. Об этом 17 мая сообщает издание «Канобу».

По данным «Канобу», уже 18 мая 2021 года версию приложения для операционной системы Android смогут опробовать пользователи из России, Японии и Бразилии. А с 21 мая она станет доступна для всего мира.

С момента создания социальной сети ей могли пользоваться только владельцы iOS-устройств. Android-версия стала доступна 9 мая 2021 года для жителей США.