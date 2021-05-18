18 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили приговор в отношении бывший главы Центра Хруничева, который входит в состав госкорпорации «Роскосмос».

Тимур Кондратьев, , 07:07 — REGNUM Заявление пресс-службы Следственного комитета РФ о том, что бывший глава Центра Хруничева, который входит в «Роскосмос», Александр Селиверстов получил 5 лет колонии по делу о растрате 108 млн рублей, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 17 мая в социальной сети «ВКонтакте».

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»Ракеты — это святое. За ракеты надо отправлять так далеко, откуда ракеты только ночью в космосе и видно, а интернет на собаках привозят», — считает Тимофей К.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что в области освоения космоса пребывают разного рода мошенники, которые умудряются обвести все ответственные службы вокруг пальца и уволочь за собой более сотни миллионов рублей.

«Как так-то? Президент же с коррупцией борется, а тут бац, и 100 миллионов. Нельзя такие новости освещать, иначе угаснет вера людская!» — указал Валентин В.

Некоторые комментаторы оказались рады, что подобные случаи удаётся выявлять и наказывать людей за содеянные ими преступления. Граждане уверены, что жаловаться при таких вводных данных — глупо.

«А говорят, что у нас чиновников не наказывают. А ещё говорят, что у нас с коррупцией якобы не борются. Нытики все в шоке. Как им теперь с такой реальностью дальше ныть?» — задаётся вопросом Ольга З.

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Часть людей выразили своё недовольство тем, что Селиверстов, с учетом тяжести проступка, получил крайне малый тюремный срок. Граждане уверены, что данный показательный суд не отвадит коррупционеров от желания положить к себе в карман нечестные деньги.

«Слишком слабо наказывают! Будут и дальше воровать, потому что не испугаются! Тем более что семьи с денежками за границей будут жировать и ждать, пока отец-коррупционер отсидит свои пять лет», — пишет Дарья П.

Ряд пользователей отметил, что был бы готов провести в тюрьме тот же срок, который был назначен бывшему главе Центра Хруничева, будь у них уверенность, что по истечении срока заключения украденные миллионы рублей вновь окажутся у них на руках.

«Я бы с удовольствием посидел 4,5 года на общем режиме за 108 миллионов. Ещё и выпустят через 3 года максимум по условно-досрочному. Неадекватное же наказание. И в любого главу ткни, такой же ворюга!» — поделился своим мнением Максим П.

Нашлись и те, которые указали на то, что подобные преступники наносят прямой вред стране и, вероятно, с данной целью и совершают экономические преступления в Российской Федерации.

«Ещё достаточно много сидят «спящих» продажных на местах, которые из кожи вон лезут, выполняя задачи по противодействию своей стране. То тут проигнорируют, то там сорвут проект, где-то украдут, а где-то совершат чуть ли не диверсию!» — написал Антон Е.

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Напомним, 17 мая сайте СК РФ появилась информация о том, что бывший глава Центра Хруничева Александр Селиверстов получил 5 лет колонии по делу о растрате 108 млн рублей.