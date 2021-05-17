Доха, , 23:07 — REGNUM Здание одного из отделений организации Красного полумесяца в секторе Газа подверглось удару армии Израиля, в результате погибли люди, сообщает 17 мая МИД Катара на своей странице в Twitter.

«Государство Катар выражает свое решительное осуждение бомбардировки израильскими оккупационными силами здания катарского Красного полумесяца в осажденном секторе Газа, в результате которой погибли и были ранены люди», — указано в сообщении МИД Катара.

Подчеркивается, что израильские удары по гуманитарным объектам и офисам СМИ в Газе являются «вопиющим нарушением международного права, человеческих норм и ценностей».

Кроме того, МИД Катара потребовал от международного сообщества осудить этот удар и усилить давление на Израиль, чтобы положить конец «серии преступлений на оккупированных территориях».

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 мая в Израиле и на границе сектора Газа продолжается очередное обострение израильско-палестинского конфликта.

Обе стороны обмениваются ракетными и воздушными ударами. С обеих сторон погибло свыше 200 человек, число раненых составляет несколько сотен и продолжает расти.

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