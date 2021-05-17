Ижевск, , 23:05 — REGNUM Правительство Удмуртии предоставит в аренду ООО «Терра» земельный участок для реализации инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация крематория». Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Бречалов.

«Предоставить в аренду без проведения торгов земельный участок категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения», — говорится в документе.

Участок площадь 43,669 тыс. кв. метров расположен в Завьяловском районе. Распоряжение действует в течение двух лет. Для оформления договора аренды компании предлагается обратиться в администрацию района.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года глава Сарапула Виктор Шестаков сообщил, что компания ООО «Инвест-строй» в 2021—2022 годах планирует реализовать в Сарапуле инвестиционный проект «Строительство ритуального комплекса». Объем инвестиций составит 147 млн рублей. До этого компании был передан участок площадью 7,5 тыс. кв. метров по Старому Ижевскому тракту на окраине Сарапула. Участок был предоставлен без торгов и с видом использования «размещение крематориев». Распоряжение также было подписано главой республики.

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