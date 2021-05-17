Виндхук, , 23:03 — REGNUM О сокращении браконьерства в Намибии сообщает 17 мая телеканал CGTN.

Как отметил официальный представитель министерства окружающей среды Намибии Ромео Муюнда, с начала года в республике браконьеры убили двух носорогов, в то время как в аналогичный период прошлого года таких случаев было 13.

Чиновник пояснил, что этот результат закономерен, потому что в стране ведётся борьба с браконьерством. Он назвал это «очень большим достижением», достигнутым благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами и представителями общественности.

Напомним, в прошлом году министерство окружающей среды Намибии заявляло, что в стране идёт создание подразделения для проведения спецопераций на базе силовых структур — с использованием конных подразделений.

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