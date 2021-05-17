Кочабамба, Боливия, , 23:39 — REGNUM Власти Боливии рассказали о масштабной операции по поимке наркоторговцев, в ходе который были ликвидированы три «мега-фабрики» способных производить до 910 кг кокаина в день. Об этом 17 мая сообщает Reuters.

Полиция обнаружила покрытие брезентом фабрики, спрятанные в лесах и национальных парках в восточной провинции Бени, центральной Кочабамбе и южном регионе Санта Круз.

Отметим, за последние четыре месяца полиция Боливии изъяла рекордные 7,41 тонн кокаина.

ИА REGNUM напоминает, власти Боливии 10 января 2020 года конфисковали полторы тонны кокаина, которую наркоторговцы готовила к отправке в Бельгию.

На пресс-конференции, посвящённой произошедшему, министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо подчеркнул важность и даже «историчность» изъятия такой крупной партии наркотиков, стоимость которой оценивается в $64,5 млн. По его словам, тайники были сделаны в Санта-Крус, а переправляться в Бельгию наркотики должны были из чилийского порта Арика.