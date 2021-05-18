18 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Жара, последние звонки...А в удмуртском Воткинске решили ни раньше, ни позже полностью отключить водоснабжение. Что делать, нужно ремонтировать. Власти призывают жителей потерпеть. Уставшие терпеть горожане выплескивают негатив в социальных сетях.

Елена Зорина, , 07:00 — REGNUM В Воткинске из-за подвижек грунта в весенний период произошло частичное разрушение запорной арматуры в камере диаметром 800 мм в районе ул. М. Горького. На заседании городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение по отключению холодной воды для проведения аварийно-восстановительных работ, сообщил на своей странице в социальной сети глава города Алексей Заметаев.

Камиль Писсарро. Водопой в Эраньи. 1895

Постепенно воду начнут отключать 20 мая с 21:00 по местному времени. К утру следующего дня воды в системе не будет. После ремонта, в момент заполнения системы, вода будет сильно хлорированной, рекомендуется использовать ее для технических нужд. Питьевая вода будет в домах жителей города к вечеру 23 мая. С 24 мая будет возобновлено и горячее водоснабжение.

Школы 21 и 22 мая работать не будут, обучение будет осуществляться в дистанционном формате, детские сады не будут принимать воспитанников 21 мая.

Заметаев призвал жителей потерпеть, поскольку в противном случае город останется без водоснабжения на еще более долгий срок, из-за жары качество воды в Воткинском пруду будет ухудшаться, и после ремонта времени на очистку потребуется еще больше. Также мэр рассказал, куда будут подвозить цистерны с питьевой водой. Также будут работать три разборные колонки. При этом вода будет только в одном районе — Нефтеразведки, там будет работать школа №12 и детские сады.

Может показаться странным, но жители города прохладно восприняли идею в очередной раз потерпеть. Кроме того, на 22 мая по всей Удмуртии намечены последние звонки. А при дистанционном режиме работы школ непонятно, как проводить мероприятие. Да и жара стоит почти 30-градусная вторые сутки.

Мэру тут же указали, что одна из колонок сломана, «самотёком вода бежит, близлежащие дома без давления воды, люди жалуются».

На одной из улиц воды уже нет в домах, отметила Анастасия Д. «Коричневый цвет воды идёт уже сегодня», — написала Наталья К.

«На Азинском поселке уже вода коричневого цвета и слабой струёй бежит», — поддержала Елена Т.

«Господин Заметаев, покажите график и места подвоза воды. Помните, что один литр воды весит, на секундочку, один килограмм», — напомнил Дмитрий В.

Проверка работы водоснобжения Дарья Драй © ИА REGNUM

«А старикам куда деваться?», — размышляет Ирина П.

«На Юбилейной, 10 тонкой струйкой холодная бежит. Глава города, долго мы еще это терпеть будем? Или вы специально делаете проблемы с ХВС, оправдывая июльское повышение тарифов?», — предположил Михаил Д.

«Недавно отключали воду. Сейчас отключают, а потом горячую планово… Да сколько можно-то, а?» — возмущается Даша Н.

Лишь одна из пользователей восприняла сообщение главы города со сдержанным оптимизмом, призывая не ворчать, «Ведь на благо нам и нашим старикам и детям стараются», — считает Светлана П., добавив, что такие работы проводятся не «так уж и часто».

«Нечасто, да, посчитайте, сколько раз отключали воду в этом и прошлом году. Любую. И холодную, и горячую. А потом и говорите о том, ворчит кто-то или просто уже замучался терпеть», — заявила Евгения А.

Главу Воткинска буквально засыпали предложениями и вопросами.

«Давайте, переселяйте весь город на Нефтеразведку на эти дни. Находите маневренный жилфонд — и вперед с песней. Ваши аварии нескончаемы! А всё потому, что вместо того, чтобы вкладывать деньги в ремонт трубопровода и ремонтировать его нормально в летние отключения, кто-то денежки себе в карман складывал, а сейчас при проведении определенных работ (в том числе строительства парка «Времена года») наш допотопный, построенный еще в СССР городской трубопровод не выдерживает и лопается то тут, то там. Виноваты вы, а страдаем — мы», — продолжила Евгения А.

В пункте водоснабжения Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«А когда последний раз пруд чистили? Может, стоит его почистить просто? Чтоб не так ухудшалось качество воды», — предложил Владислав Б.

«Глава города, сколько нам еще терпеть? Потерпите — это теперь ваш ответ на любой вопрос? Потерпите — это ваш девиз? Ваш ответ на любую существующую проблему в городе?» — негодует Михаил Д.

«Господин градоначальник, можно ответить на несколько вопросов? Где произошла авария? На новом или старом участке водопровода? Кто виноват в сложившейся ситуации? Что привело к её возникновению? За чей счёт будут проводиться ремонтные работы? Что будет сделано, чтобы подобное больше не происходило? Прошу также вас определиться с понятиями — аварийная ситуация или плановые работы. Что всё-таки произошло? Не стыдно будет лично вам смотреть в глаза сегодняшним выпускникам, которые запомнят такой выпускной на всю жизнь?» — поставил конкретные вопросы один из пользователей. Впрочем, он добавил, что на ответы не рассчитывает.

«И последний звонок у нас будет дистанционно, наверное», — сокрушается Михаил Д.

«Спасибо за «лучший» последний звонок», — саркастически поблагодарила мэра Аня Ш.

Без воды Zauralonline.ru

Воткинск — одно из самых туристических мест Удмуртии, во всём мире знают этот город как родину композитора Петра Ильича Чайковского. Это второй после Ижевска крупный город республики, население которого, по данным Росстата, на 2020 год составляет 97,2 тыс. человек.

Вот так по недосмотру властей почти 100 тыс. человек, за исключением одного района, останутся в 30-градусную жару без холодной и горячей воды, вообще без воды. Школьники, кроме учащихся одной школы, скорее всего, проведут последний звонок, как и в прошлом году — на балконе с колокольчиком. Хочется спросить, а уголовные дела будут?

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Напомним, в сентябре прошлого года в Кировской области по другой причине, но целый Кирово-Чепецк, второй по численности населения город региона, двое суток оставался без воды. На очистных сооружениях произошла авария. Во всех районах города было отключено холодное водоснабжение. Жителей призвали минимизировать расход воды и ожидать окончания аварийно-восстановительных работ. Утром следующего дня было отключено и горячее водоснабжение. Школы и детские сады города приостановили прием воспитанников. К домам и социальным объектам осуществлялся подвоз воды. В городе был введен режим повышенной готовности.