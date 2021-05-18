Москва, , 11:40 — REGNUM Блогер Ксения Хоффман запустила собственный проект под названием «Стенка» на одноимённом YouTube-канале. Об этом она сообщила в историях своего Instagram-аккаунта 17 мая.

«Ток-шоу «Стенка» — первое на российском ютубе ток-шоу о блогерах», — говорится в описании канала. В рамках проекта Хоффман будет задавать гостям «самые острые вопросы, которые не осмеливаются озвучивать другие ведущие».

Добавим, что первый выпуск шоу «Стенка» уже доступен на канале. Гостями стали блогер Хофманнита (настоящее имя — Анна Михеева) и её мать.

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