Москва, , 22:41 — REGNUM Российский арктический аэродром Нагурское уже может принимать стратегические бомбардировщики, сообщил 17 мая журналистам начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин.

Об этом он рассказал непосредственно на территории аэродрома.

Чуркин пояснил, что после ввода в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 тыс. метров, аэродром способен принимать все классы воздушные суда любого класса.

«Аэродром, на котором мы с вами произвели посадку, сдан в эксплуатацию в прошлом году, длина взлетно-посадочной полосы — 3,5 тыс. метров, что позволяет аэродрому принимать все классы воздушных судов», — сказал Чуркин.

Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, он пояснил, что аэродром Нагурское может принять в том числе и стратегический бомбардировщик Ту-95.

По словам, Игоря Чуркина, «совершенствование аэродромной сети в Арктике значительно повышает возможности применения авиации Северного флота в интересах контроля в первую очередь воздушного пространства в районе акватории Северного морского пути и позволит обеспечить безопасность этой транспортной артерии с воздуха».

Как сообщало ИА REGNUM, в районах Северного морского пути ведется активное строительство военных и инфраструктурных объектов, опора на которые позволит России прочно контролировать как Севморпуть, так и российский Арктический шельф с его гигантскими природными ресурсами.

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