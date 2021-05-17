Ванкувер, Канада, , 22:38 — REGNUM Mass Effect: Legendary Edition стала самой популярной игрой компании Bioware. Об этом 17 мая сообщает издание PC Gamer.

В прошедшие выходные пиковый онлайн Legendary Edition в Steam почти достиг отметки в 60 тыс. человек. Этот результат также делает новый сборник Mass Effect второй самой популярной игрой Electornic Arts — уступая только Apex Legends.

Напомним, Legendary Edition — это ремастер-сборник трёх игр франшизы Mass Effect со всеми вышедшими дополнениями. Разработчики улучшили в них графику, исправили ошибки и дополнили новыми функциями.

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