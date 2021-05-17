Париж, , 22:36 — REGNUM Во Франции ещё два человека скончались из-за атипичного тромбоза, связанного с инъекцией вакцины AstraZeneca от COVID-19. Об этом 17 мая сообщает Le Figaro со ссылкой на органы здравоохранения Франции.

С 23 апреля по 6 мая на территории Франции было зафиксированного четыре случая атипичного тромбоза у прошедших вакцинацию препаратом AstraZeneca. Два человека скончались. С начала применения в феврале этой вакцины во Франции было зафиксировано 34 случая тромбоза, в том числе 11 смертей от него на более чем 4 млн инъекций.

Четыре новых случая были зафиксированы у двух женщин в возрасте шестидесяти и семидесяти лет и двух мужчин пятидесяти лет. Наблюдаемые осложнения включают тромбоз церебральных вен для двух из них, тромбоз спланхнических вен и тромбоз глубоких вен, связанный с легочной эмболией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский иммунолог утверждал, что «необходимо, чтобы люди вакцинировались AstraZeneca».

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