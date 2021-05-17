Стокгольм, , 22:34 — REGNUM В Сети появилась новая запись геймплея PC-версии игры Biomutant. Её опубликовали 17 мая на YouTube-канале компании THQ Nordic.

В ролике разработчики проекта показали как главный герой перемещается по миру, сражается с врагами и использует различные гаджеты. Они также напомнили, что релиз Biomutant состоится уже 25 мая 2021 года.

Напомним, Biomutant — это приключенческий экшен, в котором геймеры будут управлять разумным животным-мутантом. В процессе прохождения им нужно будет исследовать постапокалиптический мир и сражаться с противниками, применяя различные боевые искусства.

Читайте ранее в этом сюжете: Адаптация настольной игры Pixel Tactics выйдет на PC