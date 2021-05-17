Вашингтон, 17 мая, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Выступление 45-го президента США Дональда Трампа перед членами Республиканской партии в американском штате Северная Каролина состоится 5 июня, передаёт 17 мая ABC.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Как рассказал глава Республиканской партии Северной Каролины Майкл Уотли, принять «президента Трампа» на партийном съезде — это честь для республиканцев. Он добавил, что съезд знаменует «кампанию по возвращению Конгресса на промежуточных выборах в 2022 году».

Добавим, что выступление Трампа перед соратниками пройдёт за закрытыми дверями. Кроме того, заслушать его речь будут приглашены не все однопартийцы — только избранный круг.