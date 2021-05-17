Нью-Мексико, США, , 22:30 — REGNUM Тактическая игра Pixel Tactics Online выйдет на PC летом 2021 года. Об этом 17 мая сообщило издание PC Gamer.

Pixel Tactics Online — это компьютерная адаптация популярной настольной игры. В ней игроки сражаются друг с другом, выкладывая на стол карточки с изображением различных персонажей.

Точная дата выхода Pixel Tactics Online пока не сообщается. Известно, что приобрести её можно будет в сервисе Steam.

Читайте ранее в этом сюжете: Nintendo рассказала об игровом процессе Mario Golf: Super Rush