Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 23:40 — REGNUM Одну из самых знаменитых статуй Христа-Искупителя в городе в Рио-де-Жанейро в Бразилии 15 мая подсветили в рамках акции за «вакцинноеравенство», сообщает 17 мая Reuters.

Бразилия Americantravel.ru

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На 30-метровую статую спроектировали слова «Вакцина спасает, Объединенные ради вакцин». Акции была организована группой Unidos Pela Vacina (Объединенные вакциной) в сотрудничестве с рекламными агентствами Cristo Redentor Sanctuary и Ogilvy Brazil.

Напомним, в январе медицинские работники получили первые прививки у подножья именно этого монумента. С тех пор 17% взрослого населения страны получили как минимум одну вакцину, а еще 8% были вакцинированы полностью.