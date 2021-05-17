Архангельск, , 22:23 — REGNUM Под Архангельском потерпел крушение вертолет «Robinson». В результате происшествия погиб один человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

ЧП произошло в районе острова Мудъюг в 21:25 мск. Известно, что на борту воздушного судна находились четыре человека, двое из них получили травмы, один пропал без вести.

В настоящее время организован выезд следственно-оперативной группы к месту происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс необходимых следственных действий.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека).