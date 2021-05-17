Лондон, , 22:22 — REGNUM Стартовала подготовка к съёмкам кинокомикса «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Об этом 17 мая на своей странице в Twitter рассказал режиссёр картины Пейтон Рид.

https://twitter.com/MrPeytonReed/status/1394347827241922560

По словам Рида, съёмки фильма начнутся на британской студии Pinewood Studios. Дата начала съёмок пока не называется.

Напомним, что премьера третьей части «Человека-муравья» запланирована на 17 февраля 2023 года. Главные роли в картине снова исполнят Пол Радд и Эванджелин Лилли.

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