Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Американский певец и актёр Ник Джонас получил травму во время съёмок нового шоу. Об этом 17 мая сообщает издание TMZ со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, Джонас травмировался еще 15 мая 2021 года и был срочно госпитализирован. Артист повредил руку, однако, как это произошло не сообщается.

Ранее Ник Джонас вместе со своей супругой Приянкой Чопрой собрал $1 млн на борьбу с COVID-19 в Индии. Все средства были направлены на поставку кислородных баллонов, БИПАП-аппаратов, а также на поддержку вакцинации и центров тестирования

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