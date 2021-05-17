Москва, 17 мая, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» прекратила продажу билетов на все рейсы в Турцию на июнь за исключением разрешённых двух рейсов в Стамбул в неделю. Об этом 17 мая сообщил журналистам официальный представитель авиаперевозчика Михаил Демин.

Clay Gilliland Салон самолета авиакомпании «Аэрофлот»

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"Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь за исключением разрешённых оперативным штабом, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами», — сказал он.

Представитель «Аэрофлота» добавил, что компания, как и другие авиаперевозчики, находится в ожидании решения оперативного штаба и в случае открытия авиасообщения готова «пересмотреть расписание, увеличить количество рейсов при необходимости и открыть продажи».

Напомним, Россия ограничила авиасообщения с Турцией с середины апреля до начала июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этой стране. Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что группа российских экспертов в ближайшее время посетит Турцию для оценки возможности возобновления авиасообщения и туристических поездок.