Лос-Анджелес, США, 17 мая 2021, 22:17 — REGNUM В Сети появился первый трейлер фантастического боевика «Снейк Айз». Его опубликовали 17 мая на YouTube-канале компании Paramount Pictures.
Картина расскажет о юноше по кличке Снейк Айз (Генри Голдинг), которому предстоит стать могущественным наёмником-ниндзя. Премьера ожидается 23 июля 2021 года.
Напомним, что «Снейк Айз» является спин-оффом серии фильмов «Бросок кобры». Все эти картины основаны на популярной линейке игрушек G.I. Joe.
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