Виндхук, , 22:06 — REGNUM Импорт птицы и продуктов птицеводства из ЮАР запрещён Намибией, передаёт 17 мая CGTN.

Как уточнили в намибийском минсельхозе, запрет введён после того как в ЮАР были обнаружены новые вспышки птичьего гриппа. Импорт запрещён из всех девяти точек поставки.

Под запрет подпадает вся птица и продукты из мяса птицы, готовая к продаже с 19 марта и позже. Разрешён ввоз птицы из других стран, не затронутых птичьим гриппом, в том числе транзитом через ЮАР.

Напомним, в апреле Намибия приостановила закуп птицы с фермы по производству яиц в городе Экурхулени (провинция Гаутенг, ЮАР). Тогда на ферме из-за птичьего гриппа умерли порядка 300 птиц. Теперь запрещён импорт ещё с восьми ферм ЮАР.

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