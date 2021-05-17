Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в прошлом году мог покинуть пост в совете директоров в связи с расследованием о его внебрачных связях с одной из сотрудниц, сообщает 17 мая The Wall Street Journal.

Глава Microsoft Билл Гейтс World Economic Forum

В 2020 году Гейтс сообщил о своем уходе из Microfot и объяснил, что хочет уделять больше времени филантропии.

Однако издание выяснило, что не задолго до этого одна из сотрудниц сообщила о романтических отношениях с Гейтсом, которые имели место 20 лет назад. В 2019 году по инициативе совета директоров Microsoft началось расследование.

Гейтс принял решение об уходе до того, как расследование было окончено. Отмечается, что некоторые члены совета директоров посоветовали Гейтсу покинуть Microfost, так как беспокоились привлечь к компании внимание движения MeToo, которое борется с домогательствами к женщинам.

Напомним, ранее Билл и Мелинда Гейтсы объявили о расторжении брака, который заключили в 1994 году.