Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер подала документы на регистрацию новых товарных знаков. Об этом 17 мая сообщает издание TMZ.

По данным СМИ, бренды будут называться Kylie Swim и Kylie Swim by Kylie Jenner. Как предполагает TMZ, Дженнер планирует продавать купальные костюмы, солнцезащитные очки, очки для плавания, пляжные сумки, накидки, головные уборы, обувь и даже полотенца.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году Кайли Дженнер создала собственный бренд косметики Kylie Cosmetics. Позже, в 2019 году запустила серию уходовой косметики Kylie Skin.

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