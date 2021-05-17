Лондон, 17 мая, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Сегодня, 17 мая, портал Sky Sports сообщил, что нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн обратился к руководству команды с желанием покинуть команду по окончании сезона.

Hzh Стадион «Тоттенхэм Хотспур»

По данным источника, Кейн хочет уйти из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно, однако руководство клуба не планирует отпускать 27-летнего форварда. Сообщается, что с представителями футболиста по поводу трансфера уже контактировали «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».

Форвард планирует остаться в Англии, а также намерен определиться со своим будущим до начала чемпионата Европы.

Напомним, что Кейн обращался с аналогичной просьбой к руководству команды прошлым, но тогда его переубедили остаться на еще один сезон.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Кейн принял участие в 33 матчах и набрал в них 35 (22+13) очков по системе «гол+пас».