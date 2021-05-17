Сарапул, Удмуртия, , 21:41 — REGNUM В Удмуртии в ходе проверки соблюдения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции в деятельности органов местного самоуправления было выявлено нарушение, которое повлекло увольнение одного из чиновников. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что в 2018 году на должность начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Сарапула был принят мужчина, уровень профессионального образования которого на момент заключения трудового договора не отвечал требованиям законодательства о муниципальной службе. У главного архитектора не было высшего образования.

Прокурором Сарапула в адрес главы города было внесено представление, по итогам рассмотрения которого главного архитектора уволили.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл в марте текущего года было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ («Использование поддельного официального документа»). Установлено, что в 1998 году жительница Параньгинского района купила поддельный диплом о высшем образовании, которое было якобы получено в Марийском государственном педагогическом институте им. Н.К. Крупской.

Больше 20 лет женщина с фальшивым дипломом работала сначала в школе учителем истории, затем в разные годы в районном отделе образования и по делам молодежи заведующей методическим кабинетом, начальником отдела методического обеспечения, руководителем отдела образования и по делам молодежи администрации района.

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