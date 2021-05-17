Москва, , 22:02 — REGNUM Рэпер Моргенштерн выпустил новую песню под названием Show. Премьера сингла и клипа на него состоялась 17 мая.

В ролике Моргенштерн предстаёт в роли клоуна шапито, которого в качестве снаряда запустили из цирковой ракеты. За несколько часов клип посмотрели более трёх миллионов человек.

Добавим, что сингл Show должен войти в новый альбом Моргенштерна. Премьера пластинки состоится в ночь с 20 на 21 мая 2021 года.

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