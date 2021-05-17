Ижевск, , 21:33 — REGNUM В полицию Ижевска обратилась 66-летняя местная жительница, сообщив, что она стала жертвой дистанционного мошенничества. Общий ущерб составил 7,6 млн рублей, сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Женщине звонили с различных номеров и представлялись сотрудниками Центрального банка и полицейскими. Одна из звонивших, якобы сотрудница ЦБ, сообщила, что она является потерпевшей, с ее банковского счета неизвестный похитил средства и пытается похитить деньги с других счетов. Пенсионерка не поверила. Однако затем ей позвонил псевдополицейский, женщина сверила номера телефонов с номерами на официальных сайтах, поверила и следовала указаниям мошенников.

В течение месяца она перевела злоумышленникам 5 млн накопленных за жизнь рублей, а также взяла кредиты в нескольких банках на 2,6 млн рублей. Средства она переводила на «безопасные счета», указанные мошенниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, c января по март 2021 года в Якутии было зарегистрировано 694 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 459 из них — дистанционных мошенничеств и 235 краж с банковских карт. Причиненный жителям ущерб составил 74 179 027 рублей, что более чем в два раза превышает ущерб этого период 2020 года.

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