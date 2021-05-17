Анкара, , 21:31 — REGNUM Президент США Джозеф Байден пишет историю Газы «окровавленными руками», поставляя Израилю вооружение, заявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в Анкаре.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Такими словами Эрдоган прокомментировал последние сообщения о поставках Вашингтоном Израилю высокоточного оружия на сотни миллонов долларов во время обострения палестино-израильского конфликта.

«Сегодня Байден утвердил документ о поставках оружия Израилю. А на словах они выступают за разоружение. Уважаемый Байден, вы пишете кровавыми руками историю Газы, к которой применяется несоразмерное насилие. Мы же остаемся на своей вахте по защите Палестины», — сказал Эрдоган.

При этом он охарактеризовал Израиль как террористическое и бандитское государство, убивающие женщин и детей.

«Вы переживаете за израильских детей, пугающихся звуков взрывов, и не сочувствуете палестинским детям, гибнущим от израильских бомб», — заявил турецкий президент.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 мая продолжается обострение на границе Израиля и сектора Газа. Обе стороны продолжают ракетные обстрелы и воздушные удары. Жертвами очередного конфликта стали более 200 человек, сотни пострадали и получили ранения.

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