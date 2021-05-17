Вашингтон, 17 мая, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало сделанный телескопом Хаббл снимок «роя» галактик ACO S 295, показывающий огромное количество разнообразных структур. Фотография была опубликована 17 мая на официальномсайте управления.

ESA/Hubble ACO S 295

В публикации NASA отмечается, что данное образование находится в созвездии Часов.

Скопление ACO S 295 состоит из огромных гравитационно-связанных систем галактик, которые простираются на десятки миллионов световых лет.

ИА REGNUM напоминает, обсерватория «Хаббл» была выведена на орбиту 24 апреля 1990 года на борту шаттла «Дискавери».