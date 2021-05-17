Тюмень, , 21:22 — REGNUM В деревнях Тюменского района большое задымление, есть угроза возгорания домов от лесного пожара. В посёлке Винзили проведена добровольная эвакуация граждан, которые проживают вблизи областной клинической психиатрической больницы. Также эвакуируются жители деревень Железный Перебор и Пышминка, сообщает региональный оперативный штаб.

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Все желающие вывезены во временные пункты эвакуации: школу, детский сад, спорткомплекс в посёлке Винзили и дом культуры. Часть граждан решила остаться по месту проживания. Однако в учреждениях есть транспорт, на котором в случае необходимости людей оперативно вывезут в безопасное место.

Напомним, ранее в Винзилях из-за угрозы распространения лесного пожара эвакуировали персонал и клиентов санаториев и профилакториев, расположенных в лесном массиве слева от Ялуторовского тракта.

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