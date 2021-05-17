Краснодар, , 21:21 — REGNUM Сегодня, 17 мая, портал Sport24 сообщил, что «Краснодар» планирует выкупить нападающего ЦСКА Саломона Рондона, права на которого принадлежат «Далянь Про».

Венесуэльский форвард хочет продолжить выступать в чемпионате России. По данным источника, услугами футболиста интересуется ряд российских клубов, в их число также входит «Краснодар».

Однако, по мнению источника, переходу Саломона Рондона в «Краснодар» может помещать финансовые условия.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Рондон принял участие в 10 матчах за московское ЦСКА и отличился 6 (4+2) очков по системе «гол+пас».