Москва, 17 мая, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Наблюдатели из России будут присутствовать на парламентских выборах в Армении, сообщил 17 мая журналистам заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения (3)

Он отметил, что планируется отправка наблюдателей, но их точное число пока неизвестно — всё зависит от решения Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Руденко «Есть временные рамки, когда они дадут нам окончательное число. И мы в рамках этого общего количества направим своих наблюдателей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня 2021 года, а с 7 по 18 июня в республике пройдёт избирательная кампания.