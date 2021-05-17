Вашингтон, , 21:03 — REGNUM Президент США Джо Байден сообщил во время брифинга сегодня, 17 мая, что более 60% взрослого населения страны получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

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Менее чем за четыре месяца Соединенные Штаты прошли дистанцию от 6% до 60%, отметил президент.

Также Байден отметил, что впервые с начала пандемии количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в США упало во всех 50 штатах. Он добавил, что смертность по причине COVID-19 снизилась на 81%.

Отметим, что за минувшие сутки на территории США выявили 16 864 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, что стало одним из самых низких показателей за 2021 год.

На этом фоне правительство приготовилось перейти к вакцинации детей. 13 мая второй медицинский регулятор Соединённых Штатов CDC одобрил вакцину от COVID-19 производства Pfizer для подростков 12−15 лет.

ИА REGNUM напоминает, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предостерег 14 мая богатые страны проводить вакцинацию детей и попросил поделиться вакцинами с теми государствами, которые испытывают острый дефицит препаратов от COVID-19 и не могут полностью привить даже медицинский персонал.