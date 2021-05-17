Анкара, , 21:01 — REGNUM Самый сложный период эпидемии коронавируса в Турции пройден, заявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении к народу.

При этом Эрдоган выразил надежду на то, что к строгим ограничительным мерам возвращаться больше не придется.

«Мы знаем, что у всех кончается терпение. Благодаря принятым мерам и введенному локдауну пандемия взята под контроль. Мы преодолели самый сложный период, и надеюсь, больше не понадобятся такие строгие меры. Но это будет зависеть от нас — ни в коем случае нельзя пренебрегать карантинными правилами», — сказал Эрдоган.

По его словам, смягчение ограничительных мер начнется с 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за резкой вспышки коронавируса в Турции 29 апреля был введен самый длительный и строгий локдаун — с 29 апреля до 17 мая. В стране сохраняется ежедневный комендантский час с 21:00 до 5:00 по будням и круглосуточный комендантский по выходным.

По данным минздрава Турции, 16 мая в стране было выявлено 10,5 тыс. новых случаев коронавируса, тогда как 16 апреля это число превышало 63 тыс.

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