Москва, , 21:01 — REGNUM Письма из Киева по поводу организации встречи «нормандской четвёрки» пока в МИД РФ не поступало, сообщил 17 мая журналистам заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко.

Руденко «Я не видел этого письма».

Российский дипломат добавил, что о письме, вероятно, следует справиться у заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, курирующего отношения с Украиной.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель украинской делегации в Контактной группе Алексей Арестович написал в социальной сети, что глава офиса президента страны Андрей Ермак направил письмо лидерам стран «нормандской четвёрки» с предложением о внеочередной встрече.

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