Пекин, , 20:55 — REGNUM Ведущий эпидемиолог Китая академик Чжун Наньшань в эксклюзивном интервью Синьхуапризвал к глобальной солидарности в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом агентство сообщает 17 мая, особо подчеркивая, что ученый входит в международную Независимую группу по обеспечению готовности и реагированию на пандемию, учрежденную ВОЗ в июле 2020 года.

Китайский академик уверен, что пандемию можно было предотвратить, но сейчас необходимо извлечь из прошедшего уроки, главным из которых он считает вакцинацию в целя формирования коллективного иммунитета. Проблема, по его мнению, заключается в том, что в настоящее время вакцины распределяются несправедливо. Чтобы выправить положение дел, надо, чтобы равноправный доступ к вакцинации получили страны как с высоким, так и низкими уровнями доходов на душу населения. Кроме того, Чжун Наньшань обратил внимание на важность предоставления технологий и лицензий на производство вакцин странами, которые их разрабатывают.