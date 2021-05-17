Вашингтон, , 20:53 — REGNUM Американское агентство Bloomberg, оценив экономические показатели Китая, который первым вышел из ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, заявило о репрезентативности этих данных для всей мировой экономики на этапе выхода из эпидемического кризиса. Об этом 17 мая сообщает Синьхуа, обращая внимание на прогноз агентства о продолжении восстановительного роста экономики КНР в связи с тем, что ведущее положение в нем занимают заводы, продукция которых в условиях преодоления кризиса уже дошла до конечного потребителя.

По мнению Bloomberg, Китай остается одним из главных мировых драйверов экономического роста. Его быстрое восстановление оказало содействие росту экономик разных стран и увеличению прибылей международных компаний.