Москва, , 22:01 — REGNUM Популярный блогер Лиза Василенко покинула TikTok-дом XO TEAM. Об этом она сообщила в комментариях к одному из своих видео.

Один из подписчиков блогера в TikTok спросил, ушла ли она из проекта. На что Василенко коротко ответила: «Да».

Добавим, что о причинах своего ухода из TikTok-дома XO TEAM Лиза Василенко не сообщила. Блогер являлась участницей проекта с ноября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Блогер Андрей Петров планировал покончить жизнь самоубийством из-за травли