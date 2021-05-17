Пекин, , 20:50 — REGNUM В ООН обнародовано совместное заявление постоянных представителей Китая, Норвегии и Туниса по палестино-израильскому конфликту, которое они сделали на встрече с журналистами по завершении экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Об этом 17 мая сообщает Синьхуа, подчеркивая, что постпред КНР Чжан Цзюнь, обративший внимание на недавнее заявление главы МИД Ван И, высказался за политическое урегулирование кризиса.

Представители вех трех названных стран, выразив серьезную обеспокоенность постоянной эскалацией конфликта, выступили за немедленное прекращение насилия и враждебных действий, призвав соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить защиту мирного населения, прежде всего детей. Стороны также потребовали сдержанности в том, что касается напряженности в святых местах, включая мечеть Аль-Акса, призвав соблюдать их исторический статус.

В политическом плане стороны вновь выступили за практическую реализацию принципа «два государства для двух народов», добиться которого, как они считают, можно только путем переговоров, в соответствии с норами международного права и резолюциями Совбеза ООН.