Брюссель, , 20:50 — REGNUM 17 мая тренерский штаб национальной сборной Бельгии по футболу опубликовал заявку футболистов на Чемпионат Европы 2020.

Вратари: Тибо Куртуа, Симон Миньоле, Матц Селс.

Защитники: Тоби Алдервейрелд, Дедрик Бойата, Джейсон Денайер, Томас Вермален, Ян Вертонген, Тома Менье, Тимоти Кастань.

Полузащитники: Насер Шадли, Аксель Витсель, Торган Азар, Кевин де Брёйне, Леандер Дендонкер, Деннис Прат, Юри Тилеманс, Янник Феррейра-Карраско, Ханс Ванакен, Леандро Троссард.

Нападающие: Эден Азар, Жереми Доку, Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке, Дрис Мертенс, Ромелу Лукаку.

Чемпионат Европы 2020 по футболу начнется 11 июня и закончится 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в одиннадцати странах (Азербайджан, Англия, Венгрия, Дания, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния, Шотландия).