Екатеринбург, , 20:45 — REGNUM В Свердловской области обнаружили ещё 97 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

39 новых случаев выявлено в Екатеринбурге. Также они есть в ряде других муниципалитетов региона.

С начала пандемии в регионе выявили 87 896 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 81 730. От COVID-19 скончались уже 3270 граждан, в том числе восемь, а последние сутки.