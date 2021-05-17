Москва, , 20:42 — REGNUM Приостановка воздушного сообщения с Турцией будет продлена до 30 июня, сообщает 17 мая газета «Известия» со ссылкой на авиакомпанию «Аэрофлот».

Стандартные правила вынужденного возврата/обмена билетов на отмененные рейсы продолжат действовать.

Напомним, 15 апреля Россия заблокировала авиасообщение с Турцией на срок до 1 июня из-за обострения эпидемиологической обстановки с коронавирусом в этой стране.

С начала пандемии коронавируса в Турции было зафиксировано более 5,1 млн случаев заражения коронавирусом и свыше 44 тыс. смертей пациентов с диагнозом COVID-19.

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