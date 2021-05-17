Санкт-Петербург, 17 мая, 2021, 22:01 — ИА Регнум. В групповых звонках социальной сети «ВКонтакте» пользователи смогут общаться более чем с двумя тысячами собеседников. Об этом сообщил технический директор соцсети Александр Тоболь на конференции Highload++ 17 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКонтакте

По его словам, групповые звонки для 2048 участников станут доступны летом 2021 года. Сами звонки не будут ограничены временем, в них появится возможность демонстрации экрана, а также записи и трансляции разговора.

Групповые звонки во «ВКонтакте» были запущены ещё в сентябре 2020 года. На данный момент принять участие в звонке может до 128 человек.