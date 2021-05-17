Москва, , 20:38 — REGNUM Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер извинился перед болельщиками за прошедший сезон и результаты команды и взял на себя ответственность.

«Результаты следует признать неудовлетворительными, команда не решила поставленных задач, не вышла в еврокубки. Да, в ряде матчей на результатах сказались судейские ошибки. Но основные причины внутренние — ответственность за такие результаты несу я», — заявил Гинер в интервью «Спорт-Экспрессу».

Завершив прошедший сезон Тинькофф Российской Премьер-лиги на шестой позиции, московский ЦСКА впервые за 20 лет остался без еврокубков.

В рамках Лиги Европы прошедшего сезона московский ЦСКА вылетел на стадии группового этапа, потерпев поражение в трех из шести матчей и набрав лишь три очка.